Softball | Europei 2021 | l’Olanda vince a fatica | Israele supera la Repubblica Ceca e si candida al ruolo di terzo incomodo

(Di lunedì 28 giugno 2021) Seconda giornata di gare in Friuli-Venezia Giulia, dove è in corso l’edizionedeglidi, che hanno riservato molte emozioni e risultati degni di nota in tutti e quattro i gironi, con l’Italia protagonista. Andiamo ad analizzare dunque quanto accaduto oggi, partita per partita. GRUPPO A: secondo successo consecutivo per l’Italia, che ha sconfitto 10-0 la Polonia, la quale in mattinata ha dominato 10-0 la Bulgaria, in soli cinque parziali, realizzando dieci valide e approfittando di ben sette errori difensivi di una delle cenerentole del torneo. Sono bastati invece quattro inning alla Russia, che ha piegato 18-0 ...

Advertising

zazoomblog : Softball Europei 2021: l’Olanda vince a fatica Israele supera la Repubblica Ceca e si candida al ruolo di terzo inc… - TRIESTE_news : Europei softball, l'Italia va: battuta anche la Polonia per 10-0 - - zazoomblog : Softball Europei 2021: l’Italia travolge anche la Polonia successo per 10-0 - #Softball #Europei #2021: #l’Italia - LeleRoma1976 : RT @vitasportivait: #Softball | #Europei L #ITALIA ???? TRAVOLGE LA POLONIA ???? 10 A 0. Le azzurre ottengono così la seconda vittoria nel gr… - vitasportivait : #Softball | #Europei L #ITALIA ???? TRAVOLGE LA POLONIA ???? 10 A 0. Le azzurre ottengono così la seconda vittoria ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Softball Europei

Sportface.it

L'Italia vince in quattro riprese e mezza per 10 - 0 contro la Polonia nel secondo meglio degli2021 di, in corso di svolgimento in Friuli - Venezia Giulia. Sul diamante di Castions di Strada, in provincia di Udine, le Azzurre di Enrico Obletter indirizzano la pratica all'...Segui il live su Sportface.it RISULTATI2021 AGGIORNA LA DIRETTA ITALIA - POLONIA 10 - 0 21.06 - FUORICAMPO FILLER! EN PLEIN ITALIA! 10 - 0! 21.05 - Punto numero otto per l'Italia, a ...Seconda giornata di gare in Friuli-Venezia Giulia, dove è in corso l'edizione 2021 degli Europei di softball, che hanno riservato molte emozioni e risultati degni di nota in tutti e quattro i gironi, ...Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di softball agli Europei 2021 in Friuli-Venezia Giulia, con le azzurre capaci di sconfiggere anche la Polonia per il punteggio di 10- ...