Softball, Europei 2021: l’Italia sconfigge anche la Polonia 10-0, domani le ultime gare del girone (Di lunedì 28 giugno 2021) Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di Softball agli Europei 2021 in Friuli-Venezia Giulia, con le azzurre capaci di sconfiggere anche la Polonia per il punteggio di 10-0, al termine di una gara in discesa sin dalle primissime fasi e risolta anticipatamente. Già nel primo inning sono infatti arrivate cinque corse, aprendo le marcature con il doppio di Andrea Filler e proseguendo con il singolo vincente di Giulia Longhi. A siglare il quinto punto ecco dunque Elisa Cecchetti, che ha messo a segno un singolo nel mezzo del campo, spedendo Longhi a casa ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 giugno 2021) Prosegue nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana diagliin Friuli-Venezia Giulia, con le azzurre capaci direlaper il punteggio di 10-0, al termine di una gara in discesa sin dalle primissime fasi e risolta anticipatamente. Già nel primo inning sono infatti arrivate cinque corse, aprendo le marcature con il doppio di Andrea Filler e proseguendo con il singolo vincente di Giulia Longhi. A siglare il quinto punto ecco dunque Elisa Cecchetti, che ha messo a segno un singolo nel mezzo del campo, spedendo Longhi a casa ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Softball Italia-Polonia 7-0: Europei 2021 aggiornamenti in DIRETTA - #Softball #Italia-Polonia #Europei - ggiuliazzali : Ma fanno vedere gli europei di softball su Sky ?????? - zazoomblog : LIVE – Softball Italia-Polonia 4-0: Europei 2021 aggiornamenti in DIRETTA - #Softball #Italia-Polonia #Europei - zazoomblog : LIVE – Softball Italia-Polonia 5-0: Europei 2021 aggiornamenti in DIRETTA - #Softball #Italia-Polonia #Europei - zazoomblog : LIVE – Softball Italia-Polonia 4-0: Europei 2021 aggiornamenti in DIRETTA - #Softball #Italia-Polonia #Europei -