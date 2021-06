Sindaco Palermo | “Ordinanze movida sintesi lotta Covid e sicurezza”

(Di lunedì 28 giugno 2021) “Le dueadottate d’intesa con il Comitato per l’ordine e lapubblica servono a realizzare un punto ditra l’esigenza die il prevenire il ritorno della pandemia”. A dirlo ildi, Leoluca Orlando, illustrando le misure adottate per prevenire gli assembramenti nelle zona della. fsc/gtr su Il Corriere della Città.

