Sindaco di Castel di Sangro: "Siamo pronti, dal 5 al 15 agosto ci sarà il ritiro, nessuna partita contro altre squadre della Serie A" (Di lunedì 28 giugno 2021) Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, è intervenuto il Sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso. Queste le sue dichiarazioni principali: "Come procedono i preparativi? Siamo pronti, dal 5 al 15 agosto ci sarà il ritiro. Periodo complicato ma faremo del nostro meglio". "Stadio? Il problema è che con il limite imposto del 20% ci saranno massimo 2000 persone, non abbiamo ancora indicazioni chiare. Attendiamo notizie, per ora il comitato tecnico scientifico ha altro a cui pensare, speriamo bene". "Cosa troveranno i ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio KissKiss Napoli, è intervenuto ildidi, Angelo Caruso. Queste le sue dichiarazioni principali: "Come procedono i preparativi?, dal 5 al 15ciil. Periodo complicato ma faremo del nostro meglio". "Stadio? Il problema è che con il limite imposto del 20% ci saranno massimo 2000 persone, non abbiamo ancora indicazioni chiare. Attendiamo notizie, per ora il comitato tecnico scientifico ha altro a cui pensare, speriamo bene". "Cosa troveranno i ...

