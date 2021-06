Sileri | ' Con la variante Delta in Italia probabile rimodulazione del Green Pass'

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ilè un ottimo strumento per tornare a muoversi e viaggiare, ma sembra essere messo in serio pericolo dalla larga diffusione dellaindiana. E' possibile che con la...

ad_dyn Per, fare il Green passuna sola dose non è stato un errore perché "quando è stato formulato i dati mostravano che andava bene". Quella contro Covid, ha aggiunto, "è una battaglia ...Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaoloa 24 Mattino su Radio 24. "La scelta ... "Non c'è preoccupazione per la variante Delta" ma "bisogna correrele seconde dosi, soprattutto ...Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. “La scelta di rilasciare il Green pass dopo la prima dose non è stato un errore, allora i dati ci dicevano ...Variante Delta, Sileri: "Forse servirà rimodulare Green pass". Così il sottosegretario alla Salute su Radio 24 ...