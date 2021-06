Sicurezza sul lavoro, Ue presenta la strategia 2021-2027. M5s critico: “Niente fondi, doppio binario per i lavoratori delle piattaforme” (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Unione Europea ha stabilito le nuove azioni chiave per migliorare la salute e la Sicurezza dei lavoratori per il periodo 2021-2027. La nuova strategia in materia adottata dalla Commissione si concentra su gestione dei cambiamenti innescati dalla transizione ecologica, digitale e demografica e delle mutazioni dell’ambiente di lavoro tradizionale, prevenzione delle malattie e degli incidenti sul lavoro e potenziamento della resilienza per affrontare eventuali crisi in futuro. La proposta comprende la revisione della direttiva sui posti di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) L’Unione Europea ha stabilito le nuove azioni chiave per migliorare la salute e ladeiper il periodo. La nuovain materia adottata dalla Commissione si concentra su gestione dei cambiamenti innescati dalla transizione ecologica, digitale e demografica emutazioni dell’ambiente ditradizionale, prevenzionemalattie e degli incidenti sule potenziamento della resilienza per affrontare eventuali crisi in futuro. La proposta comprende la revisione della direttiva sui posti di ...

Advertising

LoredanaDiMaio3 : RT @fattoquotidiano: Sicurezza sul lavoro, Ue presenta la strategia 2021-2027. M5s critico: “Niente fondi, doppio binario per i lavoratori… - OmarSarcinella : RT @fattoquotidiano: Sicurezza sul lavoro, Ue presenta la strategia 2021-2027. M5s critico: “Niente fondi, doppio binario per i lavoratori… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sicurezza sul lavoro, Ue presenta la strategia 2021-2027. M5s critico: “Niente fondi, doppio binario per i lavoratori… - fattoquotidiano : Sicurezza sul lavoro, Ue presenta la strategia 2021-2027. M5s critico: “Niente fondi, doppio binario per i lavorato… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Ogni anno registriamo morti sul lavoro di fatica, in condizioni disumane. Il lavoro è la vera vittima sacrificale di questi… -