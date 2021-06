Si suicida a 18 anni sotto un treno, il dramma di Orlando e l’orrore social dopo la tragedia: “Morte ai gay” (Di lunedì 28 giugno 2021) Orlando si sarebbe suicidato a 18 anni gettandosi sotto un treno tra la stazione di Torino Lingotto e quella di Moncalieri, dietro il dramma l’ipotesi che sia stato vittima di bullismo e omofobia. La Procura del capoluogo piemontese avrebbe aperto una inchiesta per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti, e sarebbero stati acquisiti anche alcuni messaggi shock pubblicati da alcuni utenti sul suo profilo Instagram persino dopo il drammatico gesto. Uno su tutti, “Morte ai gay“, è la sintesi di un’ignoranza e intolleranza ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021)si sarebbeto a 18gettandosiuntra la stazione di Torino Lingotto e quella di Moncalieri, dietro ill’ipotesi che sia stato vittima di bullismo e omofobia. La Procura del capoluogo piemontese avrebbe aperto una inchiesta per istigazione al suicidio, al momento a carico di ignoti, e sarebbero stati acquisiti anche alcuni messaggi shock pubblicati da alcuni utenti sul suo profilo Instagram persinoiltico gesto. Uno su tutti, “ai gay“, è la sintesi di un’ignoranza e intolleranza ...

lauraboldrini : In queste ultime ore. Un ragazzo gay di 18 anni si suicida a Torino. Una coppia, omosessuale aggredita, finisce in… - fanpage : Lo avevano preso di mira perché gay, racconta il fratello. Orlando si è tolto la vita gettandosi sotto un treno, av… - Corriere : Orlando, suicida sotto un treno. Gli amici: «Deriso perché gay». Indagine per bullismo e omofobia - LuciaLaVita1 : RT @lauraboldrini: In queste ultime ore. Un ragazzo gay di 18 anni si suicida a Torino. Una coppia, omosessuale aggredita, finisce in osped… - anne793055412 : RT @lauraboldrini: In queste ultime ore. Un ragazzo gay di 18 anni si suicida a Torino. Una coppia, omosessuale aggredita, finisce in osped… -