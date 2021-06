“Si sente nel video”. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, insulto choc nel filmato di Battiti Live (Di lunedì 28 giugno 2021) Tommaso Zorzi è uscito allo scoperto e si è mostrato insieme al suo fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Tommy ha pubblicato una serie di stories in cui condivide i vari momenti, le varie tappe, prima di giungere in Puglia, dove il ballerino ha ballato per la serata di Battiti Live. Tra un video e un altro alla fine è arrivato il momento di presentare, col sottofondo di “Here comes the sun” dei Beatles, il suo amore. Tommaso Zorzi e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021)è uscito allo scoperto e si è mostrato insieme al suo fidanzato, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Tommy ha pubblicato una serie di stories in cui condivide i vari momenti, le varie tappe, prima di giungere in Puglia, dove il ballerino ha ballato per la serata di. Tra une un altro alla fine è arrivato il momento di presentare, col sottofondo di “Here comes the sun” dei Beatles, il suo amore.e ...

