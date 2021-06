Si indaga per omicidio per la 16enne morta nel Bolognese (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Ferite di arma da taglio, sul torace e sulla gola, e forse anche altre lesioni. È stata ritrovata senza vita in una scarpata in zona Monteveglio, nel Bolognese, poco lontano da casa, la ragazza di 16 anni scomparsa ieri nel Bolognese: di Chiara Gualzetti non si avevano più notizie e i genitori avevano lanciato un disperato appello per ritrovarla. Avrebbe avuto un appuntamento con un amico. Sul posto i carabinieri e il medico legale: si indaga per omicidio, cercando di ricostruire le ultime ore della giovane vittima, ritrovata vicino a un bosco nel territorio di Valsamoggia. Alcune ore dopo la scomparsa il padre, ... Leggi su agi (Di lunedì 28 giugno 2021) AGI - Ferite di arma da taglio, sul torace e sulla gola, e forse anche altre lesioni. È stata ritrovata senza vita in una scarpata in zona Monteveglio, nel, poco lontano da casa, la ragazza di 16 anni scomparsa ieri nel: di Chiara Gualzetti non si avevano più notizie e i genitori avevano lanciato un disperato appello per ritrovarla. Avrebbe avuto un appuntamento con un amico. Sul posto i carabinieri e il medico legale: siper, cercando di ricostruire le ultime ore della giovane vittima, ritrovata vicino a un bosco nel territorio di Valsamoggia. Alcune ore dopo la scomparsa il padre, ...

