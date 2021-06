Si allarga il fronte anti-Lgbtq+ in Europa | il presidente ceco Zeman definisce i transgender «disgustosi»

(Di lunedì 28 giugno 2021) «Se affronti un’operazione per il cambio di sesso stai sostanzialmente commettendo un crimine autolesionista. Ogni operazione è un rischio. E queste personesono davvero intrinsecamente disgustose per me». A pronunciare queste parole è stato ildella Repubblica Ceca, Milos, nel corso di un’intervista rilasciata domenica 27 giugno alla CNN Prima News commentando la controversa nuova legge ungherese. «Posso capire i gay, le lesbiche e via dicendo. Ma sa chi non capisco per niente? Queste persone transessuali», ha detto. E non è tutto, perché ...

marziofatucchi : RT @corrierefirenze: Firenze, movida: vietato fermarsi in più piazze e si allarga il fronte pro-cancellata a Santo Spirito - corrierefirenze : Firenze, movida: vietato fermarsi in più piazze e si allarga il fronte pro-cancellata a Santo Spirito - Nazione_Pisa : Tagli alla sanità, nuova protesta E il fronte anti-Regione si allarga -

Ultime Notizie dalla rete : allarga fronte

Open

Lato multimediale ci sono sempre due fotocamere, in questo caso sia sulche sul retro la ... Da evidenziare il fatto che ora Lenovo Premium Care siad alcuni tablet Android, Tab M7 e Tab ...Il programma musicale dei Lo Grecolo sguardo da Davis al bop in generale, concedendosi ... Ray Charles, Stevie Wonder, Elton John, Mario Biondi, Giorgia e, suljazzistico, Chet Baker e ...Una ricerca Insight dimostra che il 55% delle aziende europee non ascolta la voce dei reparti IT e non riesce a sfruttare le innovazioni tecnologiche.Contro Lukaku si va in un’altra dimensione: cresce il livello, ma è una situazione che non preoccupa Mancini, tutt’altro, lo esaltatra mosse tattiche e psicologiche ...