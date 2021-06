Sharon Stone in bikini giallo a 63 anni: favolosa (Di lunedì 28 giugno 2021) Sharon Stone in bikini giallo è favolosa! L’attrice ha salutato l’arrivo dell’estate sfoggiando un due pezzi che mette in risalto il suo fisico perfetto a 63 anni. Per l’occasione la diva di Hollywood ha scelto un modello sportivo di un giallo acceso con top superiore e mutanda a vita alta. “Happy summer!”, ha scritto Sharon, commentando la foto che non è sfuggita a colleghi e fan che hanno commentato notando quanto la diva sia in perfetta forma. La star di Basic Instinct d’altronde non potrebbe essere più bella. Sono trascorsi anni da ... Leggi su dilei (Di lunedì 28 giugno 2021)in! L’attrice ha salutato l’arrivo dell’estate sfoggiando un due pezzi che mette in risalto il suo fisico perfetto a 63. Per l’occasione la diva di Hollywood ha scelto un modello sportivo di unacceso con top superiore e mutanda a vita alta. “Happy summer!”, ha scritto, commentando la foto che non è sfuggita a colleghi e fan che hanno commentato notando quanto la diva sia in perfetta forma. La star di Basic Instinct d’altronde non potrebbe essere più bella. Sono trascorsida ...

