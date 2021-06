Sfuma Junior Firpo per il Napoli: il terzino del Barcellona è a un passo dal Leeds (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione. L'obiettivo primario è Emerson Palmieri del Chelsea, ma il ds Giuntoli valuta anche altri profili. Uno dei giocatori seguiti è Junior Firpo del Barcellona. Il terzino spagnolo, però, è molto vicino alla Premier League: infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, Firpo è a un passo dal Leeds di Marcelo Bielsa. La trattativa potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni più bonus. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilè alla ricerca di unsinistro per la prossima stagione. L'obiettivo primario è Emerson Palmieri del Chelsea, ma il ds Giuntoli valuta anche altri profili. Uno dei giocatori seguiti èdel. Ilspagnolo, però, è molto vicino alla Premier League: infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport,è a undaldi Marcelo Bielsa. La trattativa potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni più bonus.

