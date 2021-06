Senza mascherina e zero distanza di sicurezza (VIDEO) Al Papeete di Salvini si anticipa lo stop all'obbligo (Di lunedì 28 giugno 2021) Chissà se dietro alla battaglia di Matteo Salvini per anticipare la decadenza dell’obbligo della mascherina c’era la sua voglia irrefrenabile di tornare a salire in consolle al Papeete Beach e animare gli aperitivi della movida di Milano Marittima con le note dell’inno di Mameli. Già perché nel locale di Massimo Casanova, imprenditore balneare romagnolo purosangue che Salvini, abituale frequentatore del Papeete, ha spedito anche a Strasburgo all’Europarlamento, la temperatura è alta. E anche la voglia di far festa, in barba alle regole però. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 giugno 2021) Chissà se dietro alla battaglia di Matteoperre la decadenza dell’dellac’era la sua voglia irrefrenabile di tornare a salire in consolle alBeach e animare gli aperitivi della movida di Milano Marittima con le note dell’inno di Mameli. Già perché nel locale di Massimo Casanova, imprenditore balneare romagnolo purosangue che, abituale frequentatore del, ha spedito anche a Strasburgo all’Europarlamento, la temperatura è alta. E anche la voglia di far festa, in barba alle regole però. Segui su affaritaliani.it

