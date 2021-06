Se il tema è divisivo, la politica lo evita. Ma allora a cosa serve? (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha scritto Carlo Verdelli sul Corriere della Sera: “Ormai basta la parola e subito scatta il freno d’emergenza, come nei treni. Questo tema è ‘divisivo’ e quindi rimandato a data da destinarsi”. L’aggettivo “divisivo” è tornato e torna sui temi chiave dell’agenda politica. Il ddl Zan è divisivo; il gesto di inginocchiarsi in campo contro il razzismo suscita polemiche, è divisivo; lo ius soli (ovviamente) è divisivo. Non si scappa. Quando si parla di diritti e temi etici arriva puntuale la mannaia della conflitto-phobia. La formula magica “è divisivo, ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Ha scritto Carlo Verdelli sul Corriere della Sera: “Ormai basta la parola e subito scatta il freno d’emergenza, come nei treni. Questoè ‘’ e quindi rimandato a data da destinarsi”. L’aggettivo “” è tornato e torna sui temi chiave dell’agenda. Il ddl Zan è; il gesto di inginocchiarsi in campo contro il razzismo suscita polemiche, è; lo ius soli (ovviamente) è. Non si scappa. Quando si parla di diritti e temi etici arriva puntuale la mannaia della conflitto-phobia. La formula magica “è, ...

