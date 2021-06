Scelti azzurri equitazione per Tokyo, Di Paola “Daremo il massimo” (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato e convocato i sei azzurri che parteciperanno alle competizioni a cinque cerchi nelle tre discipline olimpiche in programma all’Equestrian Park di Tokyo. L’Italia sarà in campo in Giappone con una squadra nel Concorso Completo, un binomio a titolo individuale rispettivamente nel Salto ostacoli e nel Dressage. Nel concorso completo (squadra), in calendario dal 30 luglio al 2 agosto, ci saranno Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (Centro Sportivo Carabinieri), Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno (Centro Sportivo Carabinieri), Vittoria Panizzon su Super Cillious (Centro ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Equestri ha individuato e convocato i seiche parteciperanno alle competizioni a cinque cerchi nelle tre discipline olimpiche in programma all’Equestrian Park di. L’Italia sarà in campo in Giappone con una squadra nel Concorso Completo, un binomio a titolo individuale rispettivamente nel Salto ostacoli e nel Dressage. Nel concorso completo (squadra), in calendario dal 30 luglio al 2 agosto, ci saranno Susanna Bordone su Imperial Van De Holtakkers (Centro Sportivo Carabinieri), Stefano Brecciaroli su Bolivar Gio Granno (Centro Sportivo Carabinieri), Vittoria Panizzon su Super Cillious (Centro ...

