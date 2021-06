Scars Above, l'avventura sci-fi tra shooter e horror in un nuovo video gameplay (Di lunedì 28 giugno 2021) È disponibile un altro video per Scars Above, il titolo sci-fi della nuova etichetta Prime Matter. Questo video mostra essenzialmente scene estese della demo pre-alpha, che era già stata presentata nel corso dell'E3 2021. Inoltre, ci sono alcune nuove sequenze con ulteriori approfondimenti sul gioco. Scars Above è uno sparatutto in terza persona avvincente e coinvolgente ispirato ai moderni giochi di azione e avventura. Il titolo intende prendere spunto dai pilastri del genere, inclusa la gratificante sensazione di superare le zone difficili, il tutto con una "storia ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) È disponibile un altroper, il titolo sci-fi della nuova etichetta Prime Matter. Questomostra essenzialmente scene estese della demo pre-alpha, che era già stata presentata nel corso dell'E3 2021. Inoltre, ci sono alcune nuove sequenze con ulteriori approfondimenti sul gioco.è uno sparatutto in terza persona avvincente e coinvolgente ispirato ai moderni giochi di azione e. Il titolo intende prendere spunto dai pilastri del genere, inclusa la gratificante sensazione di superare le zone difficili, il tutto con una "storia ...

