“Scanzi saltò la fila del vaccino senza averne diritto”: ma per la Procura “non c’è reato” (Di lunedì 28 giugno 2021) saltò la fila, senza averne diritto, ma non c’è reato. Con questa curiosa motivazione la Procura di Arezzo ha chiesto l’archiviazione per la vicenda del vaccino somministrato ad Andrea Scanzi nel tardo pomeriggio del 19 marzo scorso all’hub vaccinale allestito al Centro Affari e Fiere della città toscana. Il caso sollevò polemiche e critiche con l’accusa al giornalista aretino di aver saltato la fila. Niente reato, ma Scanzi non aveva diritto al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021)la, ma non c’è. Con questa curiosa motivazione ladi Arezzo ha chiesto l’archiviazione per la vicenda delsomministrato ad Andreanel tardo pomeriggio del 19 marzo scorso all’hub vaccinale allestito al Centro Affari e Fiere della città toscana. Il caso sollevò polemiche e critiche con l’accusa al giornalista aretino di aver saltato la. Niente, manon avevaal ...

Ultime Notizie dalla rete : Scanzi saltò Anche nei vaccini uno non vale uno La prima è quella dei 'narcisisti compulsivi' tipo Andrea Scanzi, il giornalista del Fatto Quotidiano che pur di apparire sui giornali e fare parlare di sé ha ben pensato di rendere lui stesso nota ...

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 21 MARZO/ Ministero Salute: 300 morti, 20159 nuovi casi di Niccolò Magnani) Andrea Scanzi vaccinato con lista di riserva/ Polemica in Toscana: "raccomandato!" IL BOLLETTINO DI IERI Si rinnova anche quest'oggi, domenica 21 marzo 2021, il tradizionale ...

