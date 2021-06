Scampia, droga sotto il sedile dell’auto: arrestato pusher 21enne – IL NOME (Di lunedì 28 giugno 2021) Un 21enne è stato arrestato dai carabinieri che lo hanno fermato durante un servizio anti-droga a Scampia, mentre era a bordo della sua auto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Alessandro Plesa, 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo Leggi su 2anews (Di lunedì 28 giugno 2021) Unè statodai carabinieri che lo hanno fermato durante un servizio anti-, mentre era a bordo della sua auto. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hannoper detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Alessandro Plesa,del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari lo

