Sartoria di Remida Napoli, presentata la collezione di gonne realizzata in materiali di recupero dalle donne di periferia (Di lunedì 28 giugno 2021) A Ponticelli la sfilata della collezione di gonne realizzate in materiali di recupero dalle donne di periferia. presentata a Napoli la prima capsule collection di gonne artigianali realizzate in materiali di recupero. Con la sfilata delle donne che hanno lavorato sugli originalissimi capi prende il via S’Arte, il progetto della Sartoria di Remida Napoli, nei Leggi su 2anews (Di lunedì 28 giugno 2021) A Ponticelli la sfilata delladirealizzate indidila prima capsule collection diartigianali realizzate indi. Con la sfilata delleche hanno lavorato sugli originalissimi capi prende il via S’Arte, il progetto delladi, nei

