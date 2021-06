Sara Madera torna dal prestito | la giocatrice vestirà orogranata

(Di lunedì 28 giugno 2021) L'Umana Reyer Venezia ha il piacere di comunicare che, dopo ildella scorsa stagione a Broni, in serie A1, tornerà nella prossima stagione 2021/22 a vestire la maglia della prima ...

L'Umana Reyer Venezia ha il piacere di comunicare che, dopo il prestito della scorsa stagione a Broni, in serie A1, tornerà nella prossima stagione 2021/22 a vestire la maglia della prima squadra femminile Campione d'Italia. A conclusione del ...