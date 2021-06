Santa Maria Capua Vetere, pestati in carcere: scattano 52 misure cautelari (Di lunedì 28 giugno 2021) Violenze in carcere a Santa Maria Capua Vetere, gli agenti sono accusati di pestaggi dopo la rivolta del 6 aprile 2020 Foto FacebookLo scorso 11 giugno erano arrivati gli avvisi di garanzia per le indagini dopo i fatti del 6 aprile 2020, quando in pieno lockdown nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere ci fu una rivolta dei detenuti in seguito alla diffusione della notizia di un caso Covid nella casa circondariale. All’alba di oggi il Gip di Santa Maria ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021) Violenze in, gli agenti sono accusati di pestaggi dopo la rivolta del 6 aprile 2020 Foto FacebookLo scorso 11 giugno erano arrivati gli avvisi di garanzia per le indagini dopo i fatti del 6 aprile 2020, quando in pieno lockdown nelcasertano dici fu una rivolta dei detenuti in seguito alla diffusione della notizia di un caso Covid nella casa circondariale. All’alba di oggi il Gip di...

