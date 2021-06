Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari per 52 agenti penitenziari coinvolti negli scontri con i detenuti il 6 aprile 2020 (Di lunedì 28 giugno 2021) Stando alle testimonianze dei familiari dei detenuti, alcuni sono stati denudati e poi picchiati, insultati, colpiti con i manganelli. Costretti a radersi barba e capelli e poi minacciati e sbattuti in isolamento. Storie di presunti maltrattamenti risalenti al 6 aprile 2020, durante le proteste avvenute nel carcere di Santa Maria Capua Vetere in pieno lockdown. Ora i carabinieri di Caserta stanno eseguendo 52 misure cautelari emesse dal gip nei confronti di agenti del corpo di polizia penitenziaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Stando alle testimonianze dei familiari dei, alcuni sono stati denudati e poi picchiati, insultati, colpiti con i manganelli. Costretti a radersi barba e capelli e poi minacciati e sbattuti in isolamento. Storie di presunti maltrattamenti risalenti al 6, durante le proteste avvenute nel carcere diin pieno lockdown. Ora i carabinieri di Caserta stanno eseguendo 52emesse dal gip nei confronti didel corpo di poliziaa ...

