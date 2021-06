Santa Maria Capua Vetere, inchiesta su agenti partita da audio (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell’ordinanza sui fatti del carcere di Santa Maria Capua Vetere si fa riferimento a un audio di una comunicazione registrata fra un detenuto e un familiare che il garante ha poi inoltrato alla procura. Nell’ordinanza è scritto che l’8 aprile 2020, il Prof. Samuele Ciambrello, in qualità di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, inoltrava alla Procura della Repubblica di S.M.C.V. una missiva espositiva con riferimento agli episodi occorsi il 5 e il 6 aprile 2020 presso la Casa Circondariale di Santa Maria ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Nell’ordinanza sui fatti del carcere disi fa riferimento a undi una comunicazione registrata fra un detenuto e un familiare che il garante ha poi inoltrato alla procura. Nell’ordinanza è scritto che l’8 aprile 2020, il Prof. Samuele Ciambrello, in qualità di Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Campania, inoltrava alla Procura della Repubblica di S.M.C.V. una missiva espositiva con riferimento agli episodi occorsi il 5 e il 6 aprile 2020 presso la Casa Circondariale di...

Advertising

matteosalvinimi : Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare la solidarietà - mia e di milioni di italiani - a don… - StefanoFeltri : Carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati agenti della polizia penitenziaria Una grande storia di inciviltà che… - reportrai3 : Rivolta carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati 26 tra ufficiali e agenti della Penitenziaria. Per i fatti del… - VegaColonnese : RT @reportrai3: Rivolta carcere Santa Maria Capua Vetere, arrestati 26 tra ufficiali e agenti della Penitenziaria. Per i fatti del 6 aprile… - sardum : RT @valeriorenzi: Ecco di cosa parliamo: quella che sembra una vendetta messa in campo dallo Stato -