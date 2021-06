“Salvatore Ferragamo” | Marco Gobbetti al timone del brand

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il manager italiano,, ora alla guida di “Burberry” prenderà presto ildel“. Il futuro AD rivela un passato anche in “Moscino” e “Lvmh”.è il nuovo AD Il gruppo “” e la società azionista di controllo, “Finanziaria” annunciano l’acquisizione nel team del nuovo direttore generale e amministratore delegato. Si tratta di...

Sul listino milaneseguadagna l'1,89% a 19,67 euro, mentre Burberry e' in coda al Ftse 100 londinese e accusa un tonfo del 7,43%. Prima dell'apertura del mercatoha ...La nota ufficiale precisa cheSpa, società a capo del gruppo del lusso, eFinanziaria, azionista di controllo di, hanno trovato ...Il manager italiano, Marco Gobbetti, ora alla guida di “Burberry” prenderà presto il timone del brand “Salvatore Ferragamo“. Il futuro AD rivela un passato anche in “Moscino” e “Lvmh”. Salvatore ...A sorpresa cambia l’ad di Salvatore Ferragamo. La scelta cade su Marco Gobbetti, già alla guida di Moschino, Givenchy e Celine. Il titolo Ferragamo corre in Borsa, crolla a Londra Burberry ...