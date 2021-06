Salerno, mascherina sì o no? Ecco cosa pensa la gente (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La mascherina? A Salerno in molti preferiscono obbedire integralmente alla misura restrittiva voluta dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che, a differenza della analoga disposizione nazionale, impone la mascherina non solo in caso di assembramenti o situazioni di pericolo. Anche se a disagio per le alte temperature, in molti rispondono che preferiscono continuare a mantenere la mascherina come forma di protezione soprattutto alla luce anche dell’aumento dei casi legati alla variante delta. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La? Ain molti preferiscono obbedire integralmente alla misura restrittiva voluta dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che, a differenza della analoga disposizione nazionale, impone lanon solo in caso di assembramenti o situazioni di pericolo. Anche se a disagio per le alte temperature, in molti rispondono che preferiscono continuare a mantenere lacome forma di protezione soprattutto alla luce anche dell’aumento dei casi legati alla variante delta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, #Mascherina sì o no? Ecco cosa pensa la gente ** - RaffoSarnataro : @corpinfrantumi Invece di ascoltare quel vecchio trombone di Salerno, leggete le ordinanze. Niente mascherina obbli… - fabpergio : RT @liliaragnar: #Salerno, docente schiaffeggia alunno perche' non voleva indossare la mascherina Non dimentichiamoci di ricordare queste… - mariolinocalcin : RT @liliaragnar: #Salerno, docente schiaffeggia alunno perche' non voleva indossare la mascherina Non dimentichiamoci di ricordare queste… - Tommaso02831710 : RT @liliaragnar: #Salerno, docente schiaffeggia alunno perche' non voleva indossare la mascherina Non dimentichiamoci di ricordare queste… -