Salernitana, Fabiani: “Tutto in regola per salvaguardare il risultato sportivo” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Tutto in regola, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto e come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo alla Salernitana 2021 del generale Marchetti. Aspettiamo fiduciosi il responso della Figc ma nel contempo rassicuriamo i tifosi della Salernitana: Tutto secondo regola per salvaguardare il patrimonio sportivo e una serie A conquistata sul campo fino all’ultima goccia di sudore“. Così Angelo Fabiani, che rassicura i tifosi per quanto riguarda il futuro in Serie A della ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “in, ormai Lotito e Mezzaroma hanno ceduto e come prescrivono le carte federali l’acquirente interessato prima che ai giornali deve dirlo alla2021 del generale Marchetti. Aspettiamo fiduciosi il responso della Figc ma nel contempo rassicuriamo i tifosi dellasecondoperil patrimonioe una serie A conquistata sul campo fino all’ultima goccia di sudore“. Così Angelo, che rassicura i tifosi per quanto riguarda il futuro in Serie A della ...

Advertising

sportface2016 : #Salernitana, Fabiani: “Tutto in regola per salvaguardare il risultato sportivo” - anteprima24 : ** #Salernitana, arrivano le rassicurazioni di #Fabiani: le parole del #Dg ** - SalernoSport24 : Fabiani tuona contro i 'destabilizzatori' #Salernitana #SerieATIM #calcio - TuttoSalerno : Fabiani a Radio Bussola: 'Passeranno sul mio cadavere prima di far del male alla Salernitana, abbiamo fatto tutto s… - infoitsport : Trust Salernitana, al via le verifiche Figc: potrebbe lasciare anche Fabiani e il Benevento spera -