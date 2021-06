Salernitana, chi sarà il Presidente? L’ipotesi che viene dal mondo dello spettacolo (Di lunedì 28 giugno 2021) In un incontro di qualche settimana fa Claudio Lotito e Massimo Boldi hanno scherzato sul futuro della Salernitana. Massimo Boldi Presidente della Salernitana? No, non è il trailer di un nuovo film dell’attore quasi 76enne, bensì un simpatico siparietto venuto fuori in un incontro fra Claudio Lotito e Massimo Boldi. Queste le parole di Boldi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 28 giugno 2021) In un incontro di qualche settimana fa Claudio Lotito e Massimo Boldi hanno scherzato sul futuro della. Massimo Boldidella? No, non è il trailer di un nuovo film dell’attore quasi 76enne, bensì un simpatico siparietto venuto fuori in un incontro fra Claudio Lotito e Massimo Boldi. Queste le parole di Boldi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

fabriziosalvio1 : Il caso #Salernitana rischia di bloccare il campionato. Se la FIGC boccia il trust, #Lotito va in tribunale. E a pa… - pino_nostro : RT @MarcoIaria1: #Salernitana Azioni trasferite a un trust ma ora l'amministratore unico del club è il generale Ugo Marchetti. Chi è? Il ca… - zanpaqu07 : RT @Connessioni: #Lotito ha iscritto la #Salernitana a @SerieA concretizzando, di fatto, il primo caso di doppia proprietà nei campionati f… - sscalcionapoli1 : Salernitana, il legale di Lotito: “Lasciate risorse per la gestione. Ora chi vuole il club…” - Stefani05044428 : @carlopaolofesta Il trust è legale. La vergogna è chi scrive di aerei, salernitana ecc ecc. ma non scrive di plusva… -