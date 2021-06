Salernitana | Banca Sistema | “non siamo nel Trust”

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, avv. Gentile: 'l trustee sono due società autorizzate dalla Banca d’Italia' - sportli26181512 : Gentile: 'E' stata evitata ogni ingerenza di Lotito e Mezzaroma': L'avvocato di Lazio e Salernitana: 'Il trustee so… - forzagranata1 : #CALCIO Gentile: 'E' stata evitata ogni ingerenza di Lotito e Mezzaroma' L'avvocato di Lazio e Salernitana: 'Il tru… - giovannicoviel1 : RT @raffaele_russa: #Salernitana, il trustee sarà una Banca: concesso mandato a vendere entro 6 mesi - ilLamecus : RT @raffaele_russa: #Salernitana, il trustee sarà una Banca: concesso mandato a vendere entro 6 mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Banca

Salernonotizie.it

...e Vida Trust (Sistema), le societa' finanziarie che nella qualita' di "trustee" dovranno, previa valutazione societaria, cedere al migliore offerente, le quote societarie della Us......- il soggetto sul quale si realizza il trust - è formato da due società autorizzate dallad'... ribadendo di aver diritto alla riammissione in Serie A nel caso in cui lanon venisse ...Subito dopo la costituzione del trust Salernitana 2021 e la successiva nomina dei trustee incaricati di negoziare la vendita delle quote azionarie del club granata entro 6 mesi, Banca Sistema era stat ...Remo Morini, storico dirigente neroverde: «La nostra non è una storia, ma una favola che dedico a chi ci ha lasciati» ...