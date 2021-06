Sabrina Ferilli compie 57 anni | “Guardiamo avanti | sempre”

(Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – “Auguri a me, e a chiglioggi.. Oggi poi, ci liberiamo anche della mascherina! E chi se lo dimentica sto compleanno!”. Così su Facebook l’attrice(foto), che oggi taglia il traguardo dei 57. E la sua festa di compleanno coincide con il primo giorno in cui non è più obbligatorio l’utilizzo della mascherina all’aperto. Un motivo in più per gioire, come sottolineato dalla stessa Fiorilli nel proprio post. L'articolo L'Opinionista.

Sabrina Ferilli compie oggi 57 anni. Con una linea invidiabile e la sua bellezza senza tempo, posa sorridente in uno scatto postato su Instagram. Ad accompagnarlo la scritta: "Auguri a me, e a chi compie gli anni oggi. Guardiamo avanti. Sempre. Oggi poi, ci liberiamo anche della mascherina! E chi se lo dimentica sto compleanno..."