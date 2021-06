Rubato scooter di una donna disabile: “Che schifo” (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA una donna sola e disabile, in via Giovanni Ninni a Montesanto, è stato Rubato lo scooter elettrico tanto atteso, per il quale ha dovuto compilare una valanga di documenti, che le avrebbe consentito di recuperare un po’ di autonomia. “Chi può aver avuto il coraggio di rubare ad una persona in difficoltà ciò che le può dare un po’ di luce? Abbiamo sporto denuncia perché vogliamo che chi ha sbagliato paghi”, questo è il messaggio del figlio della donna. “Siamo alla follia, si è perso ogni valore morale. Non si riesce a provare rispetto neanche per le persone con disabilità, è ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoA unasola e, in via Giovanni Ninni a Montesanto, è statoloelettrico tanto atteso, per il quale ha dovuto compilare una valanga di documenti, che le avrebbe consentito di recuperare un po’ di autonomia. “Chi può aver avuto il coraggio di rubare ad una persona in difficoltà ciò che le può dare un po’ di luce? Abbiamo sporto denuncia perché vogliamo che chi ha sbagliato paghi”, questo è il messaggio del figlio della. “Siamo alla follia, si è perso ogni valore morale. Non si riesce a provare rispetto neanche per le persone con disabilità, è ...

Advertising

anteprima24 : ** Rubato scooter di una donna disabile: 'Che schifo' ** - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Controlli al rione Sanità a Napoli: 2 minori trovati alla guida di uno scooter rubato -… - puntomagazine : In tre giorni 57 scooter controllati – di questi ben 51 sequestrati – e 27 giovani centauri indisciplinati sanziona… - NapoliToday : #Cronaca In giro con uno scooter rubato: due minori nei guai per ricettazione - ottopagine : Napoli, Sanità: due minori trovati alla guida di uno scooter rubato #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Rubato scooter Vergogna a Napoli, rubano scooter elettrico a donna disabile: 'Con che coraggio?' A una donna sola e disabile, in via Giovanni Ninni a Montesanto, è stato rubato lo scooter elettrico tanto atteso, per il quale ha dovuto compilare una valanga di documenti, che le avrebbe consentito di recuperare un po' di autonomia. La denuncia del figlio della donna "...

Sfreccia su uno scooter rubato, non si ferma all'alt: inseguito e bloccato dai vigili. Scatta la denuncia OSIMO - Fermato in sella ad uno scooter rubato viene denunciato a piede libero, senza alcuna misura cautelare, nonostante il tentativo di fuga e i diversi precedenti per altri furti , per droga e per reati contro il patrimonio. La ...

Minori a bordo di scooter rubato, denunciati NapoliToday In giro con uno scooter rubato: due minori nei guai per ricettazione Stessi ragazzi identiche sanzioni: guida senza patente, guida senza casco, passeggero minore senza casco, guida senza targa e guida con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo per mancata co ...

Controlli nel rione Sanità, 2 minori trovati alla guida di uno scooter rubato: sequestri e denunce Tra i molti giovani sanzionati 2 minori erano già stati fermati il 17 giugno scorso. Stessi ragazzi identiche sanzioni: guida senza patente, guida senza casco, passeggero minore senza casco, guida sen ...

A una donna sola e disabile, in via Giovanni Ninni a Montesanto, è statoloelettrico tanto atteso, per il quale ha dovuto compilare una valanga di documenti, che le avrebbe consentito di recuperare un po' di autonomia. La denuncia del figlio della donna "...OSIMO - Fermato in sella ad unoviene denunciato a piede libero, senza alcuna misura cautelare, nonostante il tentativo di fuga e i diversi precedenti per altri furti , per droga e per reati contro il patrimonio. La ...Stessi ragazzi identiche sanzioni: guida senza patente, guida senza casco, passeggero minore senza casco, guida senza targa e guida con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo per mancata co ...Tra i molti giovani sanzionati 2 minori erano già stati fermati il 17 giugno scorso. Stessi ragazzi identiche sanzioni: guida senza patente, guida senza casco, passeggero minore senza casco, guida sen ...