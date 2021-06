Ronaldo Euro 2020: il calciatore calcia la fascia di capitano (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristiano Ronaldo a Euro 2020 ieri 27 Giugno col suo Portogallo ha perso contro il Belgio e il campione si è infuriato parecchio per l’uscita dalla competizione Europea come è normale che sia. I campioni d’Europa in carica quindi sono stati sconfitti a Siviglia grazie a uno splendido tiro di Thorgan Hazard e Cr7 pensa bene di calciare per il nervoso la fascia da capitano che però dopo viene ripresa. Belgio-Portogallo- 1-0: Hazard firma i quarti per il Belgio Cosa è successo nella gara? Il Portogallo è andato vicino al pareggio in numerose ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Cristianoieri 27 Giugno col suo Portogallo ha perso contro il Belgio e il campione si è infuriato parecchio per l’uscita dalla competizionepea come è normale che sia. I campioni d’pa in carica quindi sono stati sconfitti a Siviglia grazie a uno splendido tiro di Thorgan Hazard e Cr7 pensa bene dire per il nervoso ladache però dopo viene ripresa. Belgio-Portogallo- 1-0: Hazard firma i quarti per il Belgio Cosa è successo nella gara? Il Portogallo è andato vicino al pareggio in numerose ...

Advertising

em_sandy : Euro 2020 top scorers so far: Own goal - 9 Cristiano Ronaldo - 5 Patrik Schick - 4 - tuttosport : #Ronaldo stizzito getta la #fascia da capitano a terra dopo Belgio-Portogallo - AurithParwez : Last Euro match of Cristiano Ronaldo. ??????????? Euro2020 | Portugal vs Belgium - IamTopsy4real : Top scorers in the Euro . Cristano Ronaldo —5 Patrick Schick — 4 Karim Benzema — 4 #EURO2020 - junews24com : Ian Wright demolisce Ronaldo: «Una punizione ogni cinquanta, è una leggenda» - -