Roma torna al 1978 per “Esterno notte”, il film di Bellocchio su Aldo Moro (Di lunedì 28 giugno 2021) Un viaggio nel tempo indietro di 43 anni. È quello che sta facendo Roma in questi giorni, per le riprese di Esterno notte, il film di Marco Bellocchio sul rapimento Moro, interpretato da Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. La mattina del 24 giugno i residenti e i turisti che si sono affacciati in piazza Santa Maria in Trastevere l’hanno trovata stravolta: una cabina telefonica gialla, di quelle in uso fino ai primissimi anni Ottanta, il cartello della stazione Taxi (oggi le auto non possono accedere alla piazza), i manifesti elettorali del PCI e di Lotta Continua, mentre un ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 giugno 2021) Un viaggio nel tempo indietro di 43 anni. È quello che sta facendoin questi giorni, per le riprese di, ildi Marcosul rapimento, interpretato da Fabrizio Gifuni, Margherita Buy e Toni Servillo. La mattina del 24 giugno i residenti e i turisti che si sono affacciati in piazza Santa Maria in Trastevere l’hanno trovata stravolta: una cabina telefonica gialla, di quelle in uso fino ai primissimi anni Ottanta, il cartello della stazione Taxi (oggi le auto non possono accedere alla piazza), i manifesti elettorali del PCI e di Lotta Continua, mentre un ...

