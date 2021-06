Roma, Pau Lopez verso il Marsiglia: chiusura dell'affare vicina (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono giorni decisivi per il futuro di Pau Lopez : il portiere spagnolo non farà più parte del progetto della Roma ed è già alla ricerca di una nuova squadra in cui poter trovare il grande riscatto ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono giorni decisivi per il futuro di Pau: il portiere spagnolo non farà più parte del progettoed è già alla ricerca di una nuova squadra in cui poter trovare il grande riscatto ...

Advertising

marcoconterio : ???? Trattativa in fase avanzata per Pau Lopez ???? e Cengiz Under ???? dalla #Roma all'#OM: a metà settimana attese novi… - angelomangiante : Pau Lopez, prestito con diritto di riscatto (obbligo in base alle presenze) a 15 milioni. Under, prestito con diri… - angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - awyrdgal : C'è un universo parallelo in cui qualche romanista sta scrivendo 'piuttosto che prendeme sta pippa de Unai Simon me… - corgiallorosso : #PauLopez-#Under, incontro mercoledì tra Roma e Marsiglia. Lo spagnolo gradisce la destinazione. Le ultime… -