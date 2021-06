Roma, Mourinho: «Così ho accettato l’offerta. Bisogna adattarsi» (Di lunedì 28 giugno 2021) Jose Mourinho parla della sua decisione di sposare il progetto Roma: ecco le parole del tecnico giallorosso sul suo staff Jose Mourinho, al portale XTB, ha parlato della sua decisione di accettare l’offerta della Roma. Roma – «Quando devo prendere delle decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la “tattica” migliore perché è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli, prendendosi del tempo per capirli Devi essere preparato per affrontare ogni eventualità. In questo modo, infatti, puoi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Joseparla della sua decisione di sposare il progetto: ecco le parole del tecnico giallorosso sul suo staff Jose, al portale XTB, ha parlato della sua decisione di accettaredella– «Quando devo prendere delle decisioni importanti, mi assicuro di avere tutte le informazioni di cui ho bisogno a portata di mano. Questa è la “tattica” migliore perché è impossibile prendere qualsiasi decisione senza conoscere tutti i dettagli, prendendosi del tempo per capirli Devi essere preparato per affrontare ogni eventualità. In questo modo, infatti, puoi ...

Advertising

angelomangiante : Dopo aver preso Rui Patricio, la Roma sta vendendo Pau Lopez (prestito + obbligo di riscatto a 15m) al Marsiglia ch… - Gazzetta_it : Ramos alla Roma e Ibanez al Real, pazza idea? Ecco i tasselli da incastrare - DiMarzio : #Roma, i complimenti a distanza tra #Totti e #Mourinho - cciop_ : Leggo che Mourinho ha trovato casa a Roma. Meno male che stavamo in pensiero non trovasse a equo canone - sportface2016 : #Roma, #Mourinho sottolinea l'importanza del proprio staff: 'Fondamentale per prendere le decisioni importanti' -