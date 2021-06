Roma, bimba di due anni rischia di cadere dalla finestra: le immagini del salvataggio | video (Di lunedì 28 giugno 2021) Martedì pomeriggio, in zona Primavalle a Roma, una bimba è stata avvistata in bilico sulla finestra della sua abitazione. A dare l'allarme alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti alcuni poliziotti del commissariato locale e delle volanti che l'hanno tratta in salvo. Il video mostra uno dei poliziotti arrampicarsi sull'auto per cercare di raggiungere la bambina. Secondo quanto riportato dalla polizia, in casa era presente la madre che stava dormendo e non si è accorta di nulla. Poco dopo è arrivato il padre a cui è stata affidata la bambina. Guarda tutti i ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 giugno 2021) Martedì pomeriggio, in zona Primavalle a, unaè stata avvistata in bilico sulladella sua abitazione. A dare l'allarme alcuni cittadini. Sul posto sono intervenuti alcuni poliziotti del commissariato locale e delle volanti che l'hanno tratta in salvo. Ilmostra uno dei poliziotti arrampicarsi sull'auto per cercare di raggiungere la bambina. Secondo quanto riportatopolizia, in casa era presente la madre che stava dormendo e non si è accorta di nulla. Poco dopo è arrivato il padre a cui è stata affidata la bambina. Guarda tutti i ...

Advertising

una_bimba : se siete di Roma e non andate in piazza del popolo durante le partite dell’Italia siete dei falliti - una_bimba : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? La vittoria sull’Austria vissuta al Football Village UEFA di #Roma ???? #ITAAUT #ItaliaAustria #Azzurri… - Marco61478392 : RT @ridi_chetipassa: Nel frattempo a #Roma bimba seduta sul davanzale con la mamma in casa in stato d'ebbrezza che dormiva. Il pronto int… - lore944 : RT @ridi_chetipassa: Nel frattempo a #Roma bimba seduta sul davanzale con la mamma in casa in stato d'ebbrezza che dormiva. Il pronto int… - SimoneM1978 : @Andrea0606061 @AgataSicily @cds1056 @cassiamancini @antonellatonon1 @tbuccico69 @barbamob @virginiaraggi… -