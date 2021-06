Roberta Capua chi è | da vincitrice di Miss Italia 1986 a conduttrice di Estate in Diretta su Rai1

Advertising

FQMagazineit : Estate in Diretta, torna Roberta Capua: “Non voglio essere una maestrina… Proveremo l’incontro con mia cugina, la v… - SilCap78 : RT @RaiUno: Roberta Capua e @gianlusempri vi aspettano da lunedì #28giugno su #Rai1 a #EstateInDiretta ?? - LorenzoMainieri : @vitaindiretta: alle 15:45 su @RaiUno con Roberta Capua e @gianlusempri - DavideRTramonta : RT @vitaindiretta: ?? Roberta Capua e @gianlusempri vi aspettano sugli account di Rai1 ?? #EstateInDiretta - Valedance11 : RT @vitaindiretta: ?? Roberta Capua e @gianlusempri vi aspettano sugli account di Rai1 ?? #EstateInDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Capua

Gianluca Semprini, chi è, vita privata, figli Gianluca Semprini è il nuovo conduttore del programma Estate in diretta insieme a, programma nel quale occuperà la parte giornalistica. Semprini nel corso della propria vita ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto nel mondo del giornalismo. La carriera di ...Tiziana Lupi Attualità 15:30 domani oggi in onda 28 Jun Dopo l'esperienza del 2018, Gianluca Semprini torna, stavolta con, a condurre "Estate in diretta" su Raiuno, al via lunedì 28 giugno. Quest'anno nei pomeriggi di Raiuno la parola d'ordine è ottimismo. "Dopo un inverno terribilmente difficile per tutti,...Dica la verità: non si sente come un panda a rischio estinzione? In che senso? In una tv in cui tutti urlano, arriva lei che non sgomita e non sbraita per imporsi. (ride) Io più ...Dopo l’esperienza del 2018, Gianluca Semprini torna, stavolta con Roberta Capua, a condurre “Estate in diretta” su Raiuno, al via lunedì 28 giugno. Quest’anno nei pomeriggi di Raiuno la parola ...