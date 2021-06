RNA | dai vaccini ai farmaci silenziatori monodose Come la genetica ci sta rivoluzionando la vita

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lo sviluppo dei vaccini a mRNa, i primi arrivati sul mercato per contrastare la pandemia da Coronavirus, ha aperto una nuova, sorprendente strada. Non soltanto nel panorama della medicina mondiale, ma nelle coscienze collettive, sempre più curiose e meno diffidenti nei confronti di una tecnologia ultra sofisticata che fa capo ad antitodi che, allo stato attuale, vengono considerati indispensabili, ovvero il Comirnaty di Pfizer/BionNTech e l’mRna-1273 di Moderna. In pochi conoscevano fino a questo momento le basi di questa tecnica genetica e, soprattutto, le sue reali potenzialità. Più informati, a riguardo, erano probabilmente quei pazienti che lottano contro malattie insidiose, verso le quali la ricerca genetica si è già attivata da anni, con l’obiettivo di studiare terapie innovative e altamente efficaci, esenti il più possibile da effetti collaterali.