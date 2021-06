Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, misure cautelari per 52 agenti della penitenziaria (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Gip di Santa Maria Capua Vetere ha emesso misure cautelari nei confronti di 52 agenti del Corpo di Polizia penitenziaria nell’ambito dell’inchiesta della Procura sammaritana sui presunti pestaggi avvenuti nel carcere casertano nell’aprile 2020. Tra i destinatari di misura cautelare figura anche Antonio Fullone, provveditore dell’amministrazione penitenziaria della Campania, per il quale la misura è l’interdizione. Tra le misure vi sono anche i domiciliari, disposti per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Gip diha emessonei confronti di 52del Corpo di Polizianell’ambito dell’inchiestaProcura sammaritana sui presunti pestaggi avvenuti nelcasertano nell’aprile 2020. Tra i destinatari di misura cautelare figura anche Antonio Fullone, provveditore dell’amministrazioneCampania, per il quale la misura è l’interdizione. Tra levi sono anche i domiciliari, disposti per ...

