Riparte il Taranto Jazz Festival (Di lunedì 28 giugno 2021) Seconda edizione del Taranto Jazz Festival. «Dopo un lungo periodo di "concerti virtuali" tenuti in live streaming, siamo felicissimi e pronti di poter riaccogliere il nostro pubblico, finalmente di nuovo dal vivo, con una programmazione che ci rende orgogliosi ed in una splendida cornice come quella del lungomare di Taranto.» Queste le parole del direttore artistico Antonio Oliveti, che ha finalmente svelato il programma previsto per l'estate Jazzistica di Taranto, dopo un periodo invernale e primaverile all'insegna di soli eventi live in streaming sul web, senza pubblico dal vivo.

