«Rinnovo subito!» | i braccianti contro il flop della regolarizzazione

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il primo sciopero per chiedere di essere regolarizzati e vaccinati. Ieri ipiana di Gioia Tauro in Calabria – quella con nomi diventati famosi per i lutti e lo sfruttamento: Rosarno, San Ferdinando, Taurianova – non sono andati nei campi. Sono invece saliti di buon mattino sui pullman messi a disposizione dalla Flai Cgil e sono scesi a Reggio Calabria per protestare con un corteo fin sotto a quella Questura dove giacciono da troppo tempo le loro richieste … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GenovaOnline : Genova, presidio dei camalli precari a Palazzo San Giorgio. Soddisfazione dopo l’incontro Authority-sindacati… - PebblesRubble : @InfoAtac vorrei ricaricare online la mia tessera metrebus ma quando inserisco il codice mi dice numero tessera non… - SiaAntelmiSrl : ??#News da ???????????? Poste S.P.A. - Ente Poste Italiane Siglata l'Ipotesi di Rinnovo del CCNL 23/06/2021 Vuoi conoscer… - KingLebronKobe1 : @MarcoKappa11 Perô Lautaro vuole firmare il rinnovo prima di subito... - xManuelVanacore : @_schiaffino__ Anche perchè arrivare al 31 Agisto senza rinnovo o cessione sarebbe folle, ergo va deciso cosa fare prima di subito -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo subito

TUTTO mercato WEB

Dopo l'elezione dei nuovi organi, si partiràcon l'organizzazione di una Convention sulla 'ripartenza', in programma a settembre e che vedrà la partecipazione del mondo politico, istituzionale,...Viene presentato per il voto nell'odierna seduta di Consiglio comunale ildel Protocollo d'intesa per un sistema educativo di qualità zero - sei anni per il periodo ... hannoun forte ...Mercoledì 30 giugno, in occasione dello sciopero nazionale indetto per l’intera giornata dalle Segreterie Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil per il comparto gas acqua, in me ...Kessié e il Milan ancora lontani. L'Inter potrebbe approfittarne, proprio come fatto con Calhanoglu e i tifosi rossoneri chiedono alla dirigenza di non ripetere gli errori del passato ...