Rinnovo Insigne, Auriemma: "Se non rinnova credo che il Napoli alla prima offerta lo venderà" (Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto giornalista, Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di TMW. Tema centrale dell'intervento del giornalista campano è stato quello legato alla situazione contrattuale ancora in bilico del capitano Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato: "Insigne è centrale nel sistema di Spalletti, ma se non rinnova credo che il Napoli alla prima offerta lo venderà, perché non può rischiare di avere un calciatore come lui, il simbolo, il capitano, in questa situazione. Un giocatore del genere non può ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Il noto giornalista, Raffaele, è intervenuto ai microfoni di TMW. Tema centrale dell'intervento del giornalista campano è stato quello legatosituazione contrattuale ancora in bilico del capitano Lorenzo. Ecco quanto evidenziato: "è centrale nel sistema di Spalletti, ma se nonche illo, perché non può rischiare di avere un calciatore come lui, il simbolo, il capitano, in questa situazione. Un giocatore del genere non può ...

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne Auriemma: "Senza rinnovo Insigne credo che verrà ceduto: pretende un ingaggio superiore" Napoli - Nel suo intervento a TMW Radio, Raffaele Auriemma ha parlato anche del futuro di Insigne al Napoli: 'Insigne è centrale nel sistema di Spalletti, ma se non rinnova credo che il Napoli alla prima offerta lo venderà, perché non può rischiare di avere un calciatore come lui, il simbolo, il capitano, in ...

CDS - Insigne, scaramucce mediatiche solo una strategia: tutti vogliono il rinnovo Lorenzo Insigne ed il Napoli vogliono il rinnovo, è solo questione di tempo. Le scaramucce mediatiche sono strategiche

Insigne, la decisione del Napoli: apertura per il rinnovo Corriere dello Sport De Paola: "Jorginho? Napoletani autolesionisti. Rinnovo Insigne? E' colpa di De Laurentiis" 'A Napoli si respira aria di ridimensionamento. Spalletti dovrà gestire una patata bollente', ha detto il giornalista al programma Arena Maradona.

Insigne Lazio, Auriemma: «Pessimista sul rinnovo. In questo caso…» Insigne Lazio, le ultime sul capitano del Napoli in ottica mercato. Auriemma si dice pessimista sul rinnovo di contratto, Lazio alla finestra Lorenzo Insigne è uno dei nomi in lizza per la fascia d’at ...

