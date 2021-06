“Ringrazio Dio…” Asia Nuccetelli, ecco perché la figlia di Antonella Mosetti è sparita (Di lunedì 28 giugno 2021) Antonella Mosetti, dopo le parole dell’ex gieffina, lo sfogo della figlia. Prende parola Asia Nuccetelli in persona, un po’ per fare chiarezza e un po’ anche per mettere a tacere le tante voci che da giorni circolano sul suo conto. Una vita privata, quella dei Vip, che talvolta chiede di spegnere i riflettori. Sta accadendo da diverso tempo alla figlia di Antonella Mosetti e sono in molti a chiedersi il motivo della pausa. Non sembra voler seguire l’onda del pettegolezzo, Asia Nuccetelli prova ancora una volta a tenersi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 giugno 2021), dopo le parole dell’ex gieffina, lo sfogo della. Prende parolain persona, un po’ per fare chiarezza e un po’ anche per mettere a tacere le tante voci che da giorni circolano sul suo conto. Una vita privata, quella dei Vip, che talvolta chiede di spegnere i riflettori. Sta accadendo da diverso tempo alladie sono in molti a chiedersi il motivo della pausa. Non sembra voler seguire l’onda del pettegolezzo,prova ancora una volta a tenersi ...

Advertising

isaaclothbrok : @tiagoizuku Ringrazio Dio di avermi donato te - oficial_biblia : @Pontifex_it PREGHIERA PER LUNEDI' 28 GIUGNO: AMATO DIO, Ti ringrazio per questa nuova settimana, per un nuovo iniz… - gabriel1919__ : Anch'io. Ringrazio Dio ogni giorno per l'infortunio di LorePelle - Whippetlogan2 : RT @DevisZanaga: Caro Dio Ti ringrazio per aver accolto le mie preghiere. Finalmente oggi mi sono spuntati 3 capelli. Per la prossima volta… - Davress : RT @DevisZanaga: Caro Dio Ti ringrazio per aver accolto le mie preghiere. Finalmente oggi mi sono spuntati 3 capelli. Per la prossima volta… -

Ultime Notizie dalla rete : Ringrazio Dio… Superbike, Jonathan Rea: “Sono stato fortunato, ringrazio Dio” Corse di Moto