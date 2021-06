Riforma PAC, Giansanti: “Per gli agricoltori nuova sfida non si concilia con contrazione risorse finanziarie” (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Tra aiuti diretti e misure per lo sviluppo rurale, il 60% dei fondi europei per l’agricoltura sarà finalizzato con la nuova PAC al miglioramento della sostenibilità ambientale, ma il bilancio è stato ridotto in termini reali rispetto a quanto assegnato al settore nel periodo 2014-2020”. E quanto rileva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, con riferimento ai lavori in corso del Consiglio Agricoltura della Ue in seguito al via libera dei ministri all’accordo provvisorio sulla Riforma della PAC raggiunto la scorsa settimana. Per l’agricoltura italiana la riduzione totale dei trasferimenti ammonta, fino al ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – “Tra aiuti diretti e misure per lo sviluppo rurale, il 60% dei fondi europei per l’agricoltura sarà finalizzato con laPAC al miglioramento della sostenibilità ambientale, ma il bilancio è stato ridotto in termini reali rispetto a quanto assegnato al settore nel periodo 2014-2020”. E quanto rileva il presidente di Confagricoltura, Massimiliano, con riferimento ai lavori in corso del Consiglio Agricoltura della Ue in seguito al via libera dei ministri all’accordo provvisorio sulladella PAC raggiunto la scorsa settimana. Per l’agricoltura italiana la riduzione totale dei trasferimenti ammonta, fino al ...

