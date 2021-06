Ricerca 3M: più equità nelle Stem, equivale a più innovazione (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Nel nostro Paese la pandemia ha riacceso l'attenzione sulle materie Stem e per gli italiani - specialmente tra le nuove generazioni - maggiore equità nell'accesso a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica porterebbe anche più innovazione, inoltre l'88% dei nostri con nazionali concorda sul fatto che più persone dovrebbero perseguire carriere in ambito Stem. E' il quadro che emerge dallo State of Science Index di 3M che evidenzia come 3 giovani su 5 (59%) si dichiarano più motivati a perseguire una carriera Stem. La Ricerca globale annuale di 3M - che dal ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Nel nostro Paese la pandemia ha riacceso l'attenzione sulle materiee per gli italiani - specialmente tra le nuove generazioni - maggiorenell'accesso a scienza, tecnologia, ingegneria e matematica porterebbe anche più, inoltre l'88% dei nostri con nazionali concorda sul fatto che più persone dovrebbero perseguire carriere in ambito. E' il quadro che emerge dallo State of Science Index di 3M che evidenzia come 3 giovani su 5 (59%) si dichiarano più motivati a perseguire una carriera. Laglobale annuale di 3M - che dal ...

