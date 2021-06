Ricerca 3M, 77% italiani ha maturato più attenzione per ambiente e sostenibilità (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – La pandemia spinge i nostri connazionali a maturare una crescente presa di coscienza per la sostenibilità. Secondo lo State of Science Index di 3M, il 77% degli italiani ammette che la pandemia da Covid-19 li ha resi più attenti all’ambiente e il 92% crede che potrebbero essere proprio le soluzioni scientifiche ad aiutare a rendere il mondo più sostenibile. Secondo la Ricerca globale annuale di 3M – che dal 2018 indaga l’immagine della scienza – c’è “un sentimento di urgenza” riguardo al cambiamento climatico tanto che l’84% degli italiani pensa che debbano essere messi in atto ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – La pandemia spinge i nostri connazionali a maturare una crescente presa di coscienza per la. Secondo lo State of Science Index di 3M, il 77% degliammette che la pandemia da Covid-19 li ha resi più attenti all’e il 92% crede che potrebbero essere proprio le soluzioni scientifiche ad aiutare a rendere il mondo più sostenibile. Secondo laglobale annuale di 3M – che dal 2018 indaga l’immagine della scienza – c’è “un sentimento di urgenza” riguardo al cambiamento climatico tanto che l’84% deglipensa che debbano essere messi in atto ...

