Rescaldina | irruzione al Pittarosso | i ladri scappano con la cassaforte

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 28 giugno 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 giugno, intorno alle 1.30, deihanno fattoaldi, in via Fratelli d’Italia. Usando un’auto come ariete hanno prima sfondato la vetrina del negozio e poi hanno rubato la, facendo perdere le proprie tracce. Al momento sono in corso le indagini dei tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module ...