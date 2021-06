Regista Kazmi | ‘Allah ama i gay | Pakistan più avanti dell’Italia’

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 giugno 2021) ”L’Islam non è lo stesso ovunque”. E ”Allah ama l’uguaglianza”, Allah ”ama tutti”. Tanto che ”inci sono associazioni per trans, gay e lesbiche, ci sono attivisti che lavorano apertamente e liberamente”. E sempre innel 2017 è stata approvata una legge che riconosce i pieni diritti alle persone transgender e condanna con sanzioni atti di violenza e discriminazioni nei loro confronti. ”Una legge che in Italia ancora non esiste e che dimostra come insiano stati compiuti molti passi in”. A parlare con Adnkronos di Islam e omofobia, il giorno dopo la lettera di Papa Francesco al prete gesuita ...