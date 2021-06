Regione Lazio: drammatica confusione Raggi su emergenza rifiuti (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Al termine di una riunione convocata dal Prefetto di Roma anche con la partecipazione dell’assessore ai rifiuti del Comune di Roma Katia Ziantoni e dell’amministratore della società Ama Stefano Zaghis, la Sindaca Raggi ha rilasciato dichiarazioni assurde sull’emergenza rifiuti, annunciando provvedimenti non comunicati alla riunione in Prefettura. Ennesimo segnale della drammatica confusione e approssimazione che regna in Campidoglio.” “In questi anni la Regione Lazio ha aiutato Roma in tutti i modi, ma soprattutto in questi mesi ha tentato di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma – “Al termine di una riunione convocata dal Prefetto di Roma anche con la partecipazione dell’assessore aidel Comune di Roma Katia Ziantoni e dell’amministratore della società Ama Stefano Zaghis, la Sindacaha rilasciato dichiarazioni assurde sull’, annunciando provvedimenti non comunicati alla riunione in Prefettura. Ennesimo segnale dellae approssimazione che regna in Campidoglio.” “In questi anni laha aiutato Roma in tutti i modi, ma soprattutto in questi mesi ha tentato di ...

nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - EnricoLetta : Complimenti a @nzingaretti e alla Regione Lazio! - nzingaretti : Bene il dato del Lazio prima regione in Italia per vaccinazione completa over 12. Ringrazio una squadra straordinar… - DonatoRobilotta : Qui Roma. Sarei curioso @fabiospes1 @oettam_matteo di sapere cosa ne pensano i candidati a Sindaco @EnricoMichetti… - kiara86769608 : RT @MichelePadova16: @SkyTG24 Secondo voi chi ha interesse nel creare un caos rifiuti proprio a ridosso delle elezioni? La Regione Lazio ov… -