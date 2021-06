Regionali in Francia, astensionismo alle stelle, batosta per Macron e Le Pen (Di lunedì 28 giugno 2021) Quasi il 66% dei francesi non ha votato nel secondo turno delle elezioni Regionali. Debacle del partito nazionalista, non conquista neanche una Regione, stesso destino per il presidente fermo al 7%. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) Quasi il 66% dei francesi non ha votato nel secondo turno delle elezioni. Debacle del partito nazionalista, non conquista neanche una Regione, stesso destino per il presidente fermo al 7%. ...

you_trend : ???? 2° turno delle regionali in #Francia: in base alle prime proiezioni, il RN di Le Pen non vincerebbe alcuna regio… - ilpost : Domenica in Francia si sono tenuti i ballottaggi delle elezioni regionali. L'estrema destra è andata peggio del pre… - ilfoglio_it : Il secondo turno delle regionali in Francia ha confermato il ritorno alla vecchia politica. La mappa dei risultati… - GarneWrex : RT @Misurelli77: Al secondo turno delle regionali in Francia, i FascioSovranisti della Le Pen hanno fatto flop, l'hanno preso in quel posto… - iconanews : Francia: regionali; Cav, complimenti a nostri amici del Ppe -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Francia Francia: regionali; Cav, complimenti a nostri amici del Ppe "Congratulazioni a les Républicains, nostri colleghi e amici del Ppe, per lo straordinario risultato. I cittadini in Francia come in Italia vogliono idee e programmi chiari e capacità di governo. Non si accontentano più di chi denuncia problemi, ma vogliono le soluzioni da chi ha la capacità di trovarle". Così il ...

Regionali in Francia, astensionismo alle stelle, batosta per Macron e Le Pen Quasi il 66% dei francesi non ha votato nel secondo turno delle elezioni regionali. Debacle del partito nazionalista, non conquista neanche una Regione, stesso destino per il presidente fermo al 7%. Vola la destra neogollista dei Republicains, prima forza del paese con il ...

Francia. Il flop della Le Pen alle regionali: il suo nome non basta per una prospettiva di governo Marine Le Pen. Domenica scorsa si è discusso qui della possibile possibilità di un “irruzione dei cittadini” nelle urne delle regionali. Con appena il 2% in più di elettori ...

