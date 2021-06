Regionali Francia, batosta per Macron e Le Pen. Volano neogollisti e sinistra-ecologisti. Astensione record dal 1958 (Di lunedì 28 giugno 2021) Astensione mai così alta dal 1958 e dura batosta per Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Si chiudono così i ballottaggi per le Regionali e provinciali in Francia, dove lo schiaffo alla maggioranza presidenziale di En Marche, fermo al 7%, conferma lo scarso radicamento del partito a livello locale. Male anche i sovranisti di Ressemblement National, che ottiene solo il 20,5% delle preferenze e non conquista nessuna regione, nemmeno quella della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Una vera delusione per una formazione che molti sondaggi davano invece come in forte progressione, a un anno dalle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021)mai così alta dale duraper Emmanuele Marine Le Pen. Si chiudono così i ballottaggi per lee provinciali in, dove lo schiaffo alla maggioranza presidenziale di En Marche, fermo al 7%, conferma lo scarso radicamento del partito a livello locale. Male anche i sovranisti di Ressemblement National, che ottiene solo il 20,5% delle preferenze e non conquista nessuna regione, nemmeno quella della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Una vera delusione per una formazione che molti sondaggi davano invece come in forte progressione, a un anno dalle ...

Secondo turno di regionali in Francia, astensionismo record al 65% AGI - Agenzia Italia REGIONALI IN FRANCIA, MALE LE PEN E MACRON Lockdown e riaperture News. La variante Delta mette a rischio le riaperture in molte parti del mondo. In Australia Sydney torna in lockdown per due settimane, mentre in Spagna e O ...

Una nuova sconfitta per l’estrema destra francese Il principale sconfitto invece è stato il Rassemblement National, il principale partito di estrema destra, guidato da Marine Le Pen, che dopo un risultato deludente al primo turno ha perso anche nella ...

Il principale sconfitto invece è stato il Rassemblement National, il principale partito di estrema destra, guidato da Marine Le Pen, che dopo un risultato deludente al primo turno ha perso anche nella ...